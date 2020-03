Sherlyn González, actriz de "Clase 406″ y “Amores verdaderos”, se dirigió a sus fans en un video de Instagram y confesó sentir miedo por el nacimiento de su primer hijo en plena pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Estamos viviendo una etapa muy seria en todos los sentidos. Estoy a 4 semanas de convertirme en madre y estoy viviendo un momento histórico con esta pandemia. Esto no solo tiene que ser una etapa, donde estemos llenos de miedos, angustias y confusión. También debe ser un momento en que los seres humanos podamos crecer y sacar nuestra parte más luminosa”, expresó la reconocida intérprete mexicana al inicio de su clip.

“Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta cuarentena se convierta en una oportunidad para convertirnos en mejores seres humanos. Claro que me muero de miedo muchas veces y me pregunto cómo será el día que nazca mi bebé porque circulan tantas malas noticias”, agregó.

En otro momento, Sherlyn señaló que se enfocará en lo positivo de esta crisis que viene afectando a más de 100 países en el mundo y que ha cobrado la vida de miles de personas.

“Hay días en que me despierto y me pregunto a qué mundo viene mi hijo o si fallece alguien querido o si soy yo la que se enferma y si algo me pasa quién se hará cargo de él, pero he decidido en enfocarme en las cosas buenas y dar gracias a Dios por la vida”, sentenció.

