Luego que una revista informara que Eduardo Yáñez tiene problemas de salud por culpa de la adicción al alcohol y cortisona, el actor rompió su silencio y desmintió los rumores.

El recordado actor de telenovelas compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde contó que se encuentra bien de salud en su casa, guardando cuarentena para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19)

“Quiero comentar a todos los que están preocupados por mi salud que una vez más todas estas revistas, cuando no tienen que vender, inventan algo, hacen su photoshop y jaladas y están hablando de que mi salud es crítica y etcétera, etcétera. Pues no, yo me encuentro bien, aquí en casa sano y salvo, y esperando que acabe esta maldita cuarentena qué nos está matando a todos”, enfatizó Yáñez.

“Para todos”, fue la leyenda con la que acompañó su publicación que hasta el momento cuenta con más de 37 mil reproducciones. En los comentarios, sus fanáticos manifestaron su felicidad al saber que Eduardo estaba en perfecto estado de salud.

Asimismo, en el clip, el mexicano instó a sus fanáticos a mantenerse en aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19.

“Aquí me encuentro en mi casa, guardando la cuarentena por indicaciones de todo el mundo y todos los mexicanos debemos juntarnos y no salir, no salgan de su casa, vamos a combatir este bicho y vamos a acabar con él. Ayudémonos a nosotros, a los demás, siguiendo las instrucciones que todos los medios de comunicación nos indican, muchísimas gracias, bendiciones para todos”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín revela que sus hijas pasarán la cuarentena con sus papás

Andrea San Martín revela que sus hijas pasarán la cuarentena con sus papás