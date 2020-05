Metallica, una de las agrupaciones más importantes del mundo de la música, acaba de anunciar que transmitirá el concierto que ofreció en Perú en el 2014. La agrupación californiana busca recaudar fondos para ayudar a las instituciones que luchan contra el nuevo coronavirus.

Como cada lunes, Metallica ha venido anunciando la transmisión de sus conciertos más emblemáticos con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a los más afectados por la pandemia del COVID-19. El segundo concierto realizado en Perú, como parte de la gira “By Request”, fue el escogido del tour mundial para su transmisión hoy a las 19:00 horas por el canal oficial de YouTube de la banda.

El concierto en Lima tuvo lugar en el 20 de marzo de 2014 en el Estadio Nacional como parte de la gira “By Request”. Para muchos seguidores de la banda, el concierto en Perú tuvo el ‘set list’ más “brutal” de todo el tour.

Estos fueron los 17 temas con los que Metallica hizo vibrar el Estadio Nacional hace seis años:

1. Master of Puppets

2. One

3. Seek and Destroy

4. Enter Sandman

5. Creping Death

6. Fade to Black

7. Battery

8. The Unforgiven

9. Orion

10. Ride the Lightning

11. Whiplash

12. The Four Horsemen

13. And Justice for All

14. Fight Fire with Fire

15. Welcome Home (Sanitarium)

16. Disposible Heroes

17. Hit the Lights

La agrupación que publicó su primer disco en 1983 también ha rescatado varios videos que nunca se pusieron a la venta al público solo para poder recaudar fondos para luchar contra la pandemia que aqueja al mundo.

Cabe indica que la banda con formada por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo cuenta con nueve Grammys, son miembros del Salón de la Fama del Rock y tuvieron su primera presentación en Perú en enero del 2010 en es Estados de San Marcos.

