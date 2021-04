Médicos de EsSalud salvaron la vida de Valentina y Antonella, en plena pandemia, las gemelas prematuras que nacieron en el hospital Sabogal el 1 de enero de este año pesaron 980 y 1 kilo 699 gramos, respectivamente.

Para los médicos fue una ardua labor el proceso del nacimiento de las bebés, debido a que las gemelas presentaron el síndrome de transfusión feto fetal (TTTS) y corrían el riesgo de sufrir daño cerebral. Por ello, los doctores decidieron traerlas al mundo cuando su madre tenía 29 semanas de gestación mediante cesárea.

En ese sentido, la Dra. Eliana Núñez Mora, jefa del servicio de neonatología, dijo que las gemelitas fueron producto de un embarazo gemelar complicado por ello nacieron con una gran diferencia de peso, se llaman gemelos discordantes, detalló.

¿Cómo las salvaron en EsSalud?

“Gracias a un trabajo arduo multidisciplinario de personal médico, enfermeras y técnicos, hemos logrado salvar la vida de estas dos bebés quienes ahora están fuera de peligro y se encuentran monitorizadas de forma permanente por telemedicina”, expresó.

Cabe destacar que el TTTS es una complicación severa que afecta entre un 10 y un 15% de los embarazos de gemelos idénticos que comparten placenta. Este síndrome consiste en un flujo descompensado de sangre desde uno de los gemelos hacia el otro a través de anastomosis vasculares presentes en la placenta.

Por su parte, la Lic. Jocelyn Chumpitaz Huapaya, jefa de enfermeras del servicio de neonatología, contó que durante el nacimiento “a la mamá se le tuvo que realizar una cesárea por lo delicado de su estado, una vez que nacieron pasaron a la UCI Neonatal, donde se les brindó la atención y el cuidado especializado para poder restablecer la salud de ambas pequeñas”.

Valentina y Antonella fueron dadas de alta luego de permanecer por más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI Neonatal, gracias al esfuerzo y compromiso del personal médico y de enfermería.

La señora Luz de Ledesma, madre de las recién nacidas, quién después de 16 años de su primer hijo tuvo a las gemelitas, expresó su agradecimiento a todo el personal médico del hospital Sabogal por haberle brindado en todo momento el soporte médico y emocional.

“Agradezco a todos los doctores y licenciadas que me apoyaron en todo el proceso del nacimiento de mis bebés, ya que siempre estuvieron pendiente de mi persona y de mis hijas, no sólo profesionalmente sino humanamente, siempre me dieron aliento”, destacó.

Cabe mencionar que el síndrome de transfusión feto fetal (TTTS) se presenta en dos de cada dos mil embarazos y en el Perú se registran alrededor de ciento cuarenta casos durante el año.