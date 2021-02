Si bien el distanciamiento social es obligatorio en todo el mundo, así como el uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y el alcohol en la lucha de prevención contra el covid 19, el personal médico encontró en el Twitter, la herramienta digital idónea para interactuar con la gente y compartir experiencias a través de asesorías, consultas, ánimos e historias de familiares infectados.

El personal de primera línea de batalla contó las carencias y pérdidas, pero también historias de éxito y esperanza. En estos meses de pandemia, enfermeras, médicos, doctoras y especialistas contaron sus experiencias, análisis y aportes en esta red social que los volvió los influencer de la pandemia. Dra. Stefy: desde Twitter y bajo mis instrucciones, un paciente salió de un cuadro covid

Diversos casos del departamento médico compartieron sus experiencias. Por ejemplo, la doctora Estefanía Navarro usa sus redes sociales para informar sobre temas médicos. “Nunca me imaginé que esto podía pasar. Yo compartí mi experiencia y hubo mucha gente que me buscaba, desde dudas básicas hasta momentos de mucha desesperación. Fue increíble ver cómo podía ayudar no sólo en el hospital, sino desde Twitter o Instagram. Ver que bajo mis instrucciones, una persona salió de un cuadro muy complicado. Que eso te lo agradezcan es lo más reconfortante porque salvaste una vida, sí, desde una red social”. Esos pacientes le han agradecido por las mismas redes sociales, lo que para ella, dice “es un combustible”. “Quiero con la mano en mi corazón darle las gracias a la doctora @DamarisFany porque me respondió a muchas dudas sobre mi recuperación de covid con toda la paciencia y calidad humana, sentí como si la conociera desde siempre, doctora bonita del alma”, escribió el usuario Jacks Molina.

