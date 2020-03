No aguanta nada. El jugador de Sport Huancayo, Marcio Valverde una vez más disparó contra las cosas que están mal en nuestro país, esta vez el futbolista posteó en su cuenta de Twitter sobre el periodista Ricardo Belmont y su falta sobre el estado de emergencia.

Como no hay tsunami csmr y se lo traga solo al tipo https://t.co/KVi3jKCxof — Marcio Valverde (@marciovz) March 17, 2020

Y es que el comunicador hizo caso omiso al estado de emergencia en Perú y en señal de protesta fue a la playa e ingresó al mar dejando un mensaje: “Este es un fachismo que va contra la constitución. Nadie me puede prohibir que me bañe en el mar, lo siento señores, soy un anarquista. Por lo tanto me voy a dar un baño en el mar aunque esté prohibido. A ver si el alcalde viene a sacarme o alguna autoridad viene a meterme preso por haberme metido al mar”, dijo Belmont.

Marcio Valverde no aguantó la falta de Belmont y respondió: “Como no hay tsunami csm y se lo traga solo al tipo”, posteó en las redes sociales. El periodista ha recibido una serie de críticas, pues no hacer caso a las recomendaciones del Gobierno complican la situación del coronavirus.

Otro que también criticó a Belmont fue el gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Este Sr. necesita tratamiento mental, me cuesta creer lo que veo”, agregó.