El cantante John Kelvin se encuentra en Japón para cumplir una serie de presentaciones musicales, pese a las medidas de prevención para que el coronavirus (COVID-19) no se propague.

El artista de cumbia se comunicó con Magaly Medina y explicó cómo es la situación en el país asiático ante esta pandemia. “Salió hablando el Ministro de Japón y dijo que al país no lo podía declarar en estado de emergencia. Aquí no hay el tema de cuarentena, acá se ha dicho que tomemos las precauciones del caso y sí se tomará medidas en lugares masivos desde el 25 de este mes, sino me equivoco”, señaló.

“Acá los locales con más de 5 mil personas no pueden hacer nada, pero mis eventos son para peruanos japoneses y el público que ve mis espectáculos no es tan masivo, es un público donde máximo habrá 500 personas”, agregó.

Ante estas declaraciones, la periodista de ATV le pidió al músico mayor responsabilidad por pandemia que afecta a más de 100 países. “No crees que están arriesgando a personas al estar propagando este virus... ¿no sería más cauto posponer estos eventos, donde hay más de 500 peruanos japoneses hasta que todo esto haya bajado?”, sentenció Magaly.

John Kelvin trató de defender su posición y dijo que los empresarios se negaron a cancelar sus conciertos. “Hubo una reunión con los peruanos que me trajeron y se está postergando la gira de esta semana, pero las demás fechas se van a cumplir tal y como está. Digamos que estoy dentro del parámetro de los 14 días de cuarentena”, dijo.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV: La firme” le pidió al cantante de cumbia que hable nuevamente con las personas responsables de sus eventos. “¿No te parece más responsable de que hables con los empresarios y les digas que respeten la salud de tus compatriotas y postergan hasta nueva fecha?”, finalizó.