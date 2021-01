José Luis Barsallo, conocido como el “Ángel del Oxígeno”, señaló este sábado que la venta de este insumo medicinal sigue aumentando en lo que va de la semana, y que hoy se proyecta vender alrededor de 150 balones. Familiares de pacientes graves de COVID-19 continúan formando largas colas en la puerta del local Criogas en el Callao ante el incremento de casos en medio de una segunda ola por coronavirus.

“Ya en una semana se ha elevado tremendamente el consumo de oxígeno y venta para nosotros. Paulatinamente hemos estado llenando cilindros hace 10 días atrás unos 30, 50 o 70. Ayer hemos llegado a 130, y hoy vemos unos 150 o más. Vamos hacer todos los esfuerzos necesarios, coordinaciones con la gerencia para que nos abastezcan de oxígeno”, refirió para América Noticias.

El empresario comentó que meses atrás pensó que la situación de la demanda del oxígeno no volvería incrementarse, y expresó su preocupación por las cifras de contagios de coronavirus continúen subiendo. “Si lo vemos por la parte humana no nos interesa vender oxígeno. Yo estaba contento cuando no vendía porque dije ‘ojalá Dios mío, ojalá esto no pare [poca demanda de oxígeno]’, pero no. Habido reuniones por fiestas y todo eso es el resultado”, mencionó.

C04-oxigeno

Barsallo también se sumó a la advertencia de otras empresarios que venden oxígeno medicinal respecto a que la capacidad de producción y distribución de este insumo importante para el tratamiento de pacientes COVID-19 ha alcanzado el 100%, debido al aumento en la demanda de este producto.

Días atrás, así lo advirtió Linde Perú, empresa productora y distribuidora de este insumo. El pronunciamiento precisa que, a la fecha, el consumo actual de oxígeno ha llegado a su capacidad total de producción, que es de 200 TPD (toneladas por día). Ello representa un incremento de más del 300% de lo que se consumía antes de la pandemia.

“No solo nosotros. Linde Perú ha sacado un comunicado que ya está hasta el tope. Pedimos que nos apoyen con el oxígeno para que nosotros también podamos atender y la gente se vaya con oxígeno a su paciente”, indicó Barsallo.

El “Ángel del Oxígeno” denunció ayer que ciudadanos inescrupulosos realizan el cobro de hasta S/100 soles por espacios en fila en los exteriores de su local Criogas. Ante esto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan el local.