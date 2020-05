Justicia brasileña obliga a Bolsonaro hacer público sus exámenes de Coronavirus

La jueza Ana Lúcia Petri Betto, del estado de São Paulo obligó, por un período de 48 horas a proporcionar “la adjudicación de todos los exámenes”, al Presidente de Brasil Jair Bolsonaro a fin de identificar si es portador del COVID-19 o no. Semanas atrás, Bolsonaro nunca publicó los resultados de dos pruebas.

“Este no es el momento de una pandemia que está ocurriendo solo en Brasil, pero en todo el mundo, los fundamentos de la República no pueden ser descuidados, especialmente en tantos años de información y transparencia”, indicó Petri Betto.

Asimismo agregó: “Por lo tanto, en cualquier ángulo analizado para el tema, se debe prevalecer la transparencia y la dirección de acceso a la información pública”.

Sin embargo, la Presidencia de la República se negó a proporcionar información al Estado a través de la Ley de Acceso a la Información, argumentando que "respetan la privacidad, privacidad, honor e imágenes de las personas, protegidas con acceso restringido.

Este mismo jueves, en diálogo con una radio del sur del país, Jair Bolsonaro hasta insinuó que podría haberse contagiado.

“Tal vez agarré ese virus en el pasado. Tal vez, tal vez, pero no lo sentí”, declaró, aunque hace dos días había asegurado que “nunca” tuvo Coronavirus y sentenció: “Yo no miento”.

