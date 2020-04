Víctor Violini, juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que ordenó que los presos por delitos leves en riesgo sanitario tengan arresto domiciliario para evitar más contagios de Coronavirus en Argentina, fue duramente criticado por la liberación masiva.

“Soy juez y tengo que preservar la vida. Además de ser juez soy abogado y el bien jurídico número uno es la vida”, explicó Violini en diálogo en radio La Red este miércoles 29.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que originaría el exceso de población en las prisiones: “En las cárceles de la Provincia hay una capacidad de alojamiento para 24 mil presos cuando hoy ya tenemos 50 mil. Si el coronavirus ingresa a las cárceles, y lo va a hacer, tardará entre un mes y medio y dos meses en infectar a todos los internos”.

“Les tengo que dar asistencia sanitaria, y para hacer eso los tengo que sacar, porque en los penales no tengo manera de asistirlos. Esto nos haría sacar a 50 mil infectados de las cárceles. Ahí explota el sistema sanitario de todo Buenos Aires”, indicó la observación si pasará la aglomeración.

Finalmente, Violini refutó que esté otorgando libertad condicional a personas que cometieron delitos graves y/o aberrantes: “De ninguna manera. En delitos graves no otorgo arresto domiciliario, sino que lo mando a la instancia para que el juez a cargo lo valore. No sé de dónde salió ese listado de 2.300 liberados que está circulando. Las pautas fueron para delitos leves. Los que cometieron delitos graves, con violencia o los de género no salen”.

