Sacerdote italiano y su brutal crítica a la Juventus: Les recuerda un título ‘robado’ [VIDEO]

Una de las críticas más duras que ha recibido la Juventus en los últimos años. Uno de los sacerdotes más importantes de la diócesis de Bescia, el padre Mario Toffari, ha criticado de una forma brutal a la ‘Vecchia Signora’, que se niega a recibir el título de la Serie A y desea concluirlo en cancha.

A través de una transmisión en vivo, el padre Mario Toffari le recordó a la Juventus mediante una reflexión el polémico título que consiguió años atrás (2006) luego de una serie de amaños en sus partidos. Aquella vez sancionaron a la 'Vecchia Signora' y al AC Milan, que habían concluido en primera y segunda posición, dándole el título al Inter de Milan que terminó en la tercera casilla.

La crítica de Mario Toffari

El sacerdote indicó lo siguiente: "La Juventus dice que no quiere el ‘scudetto’ si no lo gana en el campo. No quiere hacer como el Inter. Le decimos al presidente de la Juventus que nos complace que no quiera tomar algo que no es suyo, pero sería bueno que reconociesen que hace años no devolvió lo que no era suyo”, afirma.

Pero eso no es todo, pues luego concluye su reflexión con las siguientes palabras: "El mandamiento de no robarás está hecho de dos realidades: no coger lo que no es tuyo y, si lo haces, devolverlo", dice. "La verdad, las virtudes cristianas, o son blancas o son negras; la honestidad no puede ser blanconegra, eso sería algo fuera de su definición", agrega el padre.

Finalmente, sus palabras son contundentes: “Lo importante, repito, es el séptimo mandamiento, no robar y, si lo hicimos, lo devolvemos”.

Por ahora no ha habido respuesta alguna desde la Juventus.

