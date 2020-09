El Gobierno de Israel aprobó hoy un cierre total de tres semanas para frenar la segunda oleada del coronavirus (COVID-19), que golpea con fuerza el país desde mayo y que alcanzó en la última semana uno de los índices de morbilidad más altos del mundo.

A partir de este viernes, los israelíes no podrán salir a más de 500 metros de su domicilio, los comercios no esenciales permanecerán cerrados Y no podrán juntarse más de diez personas, entre otras restricciones.

“Hoy el gobierno decidió aplicar el confinamiento estricto de tres semanas con la opción de extender la medida”, declaró el primer ministro israelí, BenjaminNetanyahu, cuyo país se convierte así en la primera economía desarrollada que toma tal medida para frenar una segunda ola de contagios.

Los 3.962 nuevos contagios detectados en el último sábado elevaron a 152.525 la cifra total, profundizando aún más la gravedad de una segunda oleada que no da tregua.

La cifra de casos graves se mantiene por debajo de los 500 (495) pero ya son 202 los pacientes que necesitan respiradores.

Con este panorama, y tras la aprobación inicial el jueves de un cierre total por parte del Gabinete, los ministros se reunieron y decidieron su implementación.

La medida entrará en vigor a partir del próximo viernes 18, coincidiendo con la festividad de Rosh Hashaná (año nuevo judío), caracterizada por los habituales encuentros familiares.

Israel registró durante la última semana uno de los índices de morbilidad más altos del mundo y los hospitales se acercan a una situación de saturación, algo que los especialistas advierten podrían desencadenar un aumento en la tasa de mortalidad, que hasta el momento se ha mantenido relativamente baja.

