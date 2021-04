La hija de Susy Díaz, Flor Polo, atraviesa uno de los episodios más difíciles de su vida. Y es que su tío Alfredo, hermano de Susy, falleció a causa del COVID-19, según lo dio a conocer en redes sociales.

“Tío Alfredo, luchaste hasta el final para poder vencer esta terrible enfermedad, pero tu cuerpo ya no pudo resistir y ahora ya descansa en paz. Aún no puedo creer que ya no estás con nosotros. Te voy a extrañar mucho, tío. Gracias por todo... Descanse en paz, querido tío”, escribió en Instagram.

Hace unos días, Flor asistió a América Hoy para solicitar una cama UCI para su tio, la cual nunca pudo obtener.

“Nosotros queremos que acaba esa pesadilla porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días, falleció mi tío, ahora mi tío está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, dijo aquel día.