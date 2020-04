Coronavirus | HBO desbloquea contenido premium durante la cuarentena

HBO abrirá todo su parrilla de programación premium anunció este viernes 9 con más de 500 horas de programas y películas de Warner Bros. disponibles para HBO NOW y HBO GO, hasta finales de abril. La medida se ha tomado “para combatir el estrés y aliviar con entretenimiento a quienes respetan aislamiento social obligatorio.

Si bien algunos de los programas más populares del canal, como Game of Thrones y Westworld, no están incluidos en el obsequio, pero sí series clásicas como The Sopranos, The Wire y Six Feet Under. Las series más recientes, incluidas Veep, Barry, Silicon Valley y Succession, también son gratuitas.

Se puede acceder a ellos descargando las aplicaciones HBO NOW o GO vía sus dispositivo de transmisión, verlo en su computadora en HBONOW.com o HBOGO.com, o obtenerlo a través de su cable operador.

