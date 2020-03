Mario Castañeda la voz que dio vida a Goku en Dragon Ball Z para Latinoamérica publicó en su redes sociales un videos en el cual pidió la unión de todas las personas en este momento donde la pandemia aumenta sin cesar.

“Hola… soy Mario Castañeda, no soy Goku, me encantaría tener los poderes de Goku pero no los tengo. No les puedo pedir simplemente que levanten las manos y me den su energía para hacer una gran Genkidama para acabar con esta pandemia Covid-19. No es tan sencillo, no va a ser tan fácil”.

El actor de doblaje - quien, también, interpretó a Bruce Willis, Jim Carrey y otros más - exhortó respetar las indicaciones de las autoridades de cada país a fin contrarrestar la expansión del Coronavirus.

“Tenemos que seguir las recomendaciones para evitar el contagio. No saludar de mano, no saludar de beso, no abrazar, lavarnos las manos, utilizar gel antibacterial, quedarse en casa. Háganlo, cuídense, cuiden a los suyos. Los quiero mucho y les mando un Kame-Hame-Ha”.

Minutos después de tuitear, la interacción se hizo notar; más de 14 mil RTs y 42 mil me gusta. Asimismo, miles de usuarios de Twitter reconocieron y felicitaron el accionar del intérprete de Goku, afirmando que tomarán las medidas correctas para evitar la propagación del COVID-19.