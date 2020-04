Gloria Estefan está dispuesta a crear conciencia sobre el coronavirus a través de su música. Por ello, a la cantante de origen cubano no se le ha ocurrido mejor idea que hacerlo lanzando el tema ‘Put on your mask’ en el que promueve el uso de la mascarilla.

Esta canción tiene como fondo musical el gran éxito de Estefan, ‘Get on your feet’, al que genialmente la artista le ha cambiado la letra para adaptarla a estos tiempos en el que el mundo lucha contra el COVID-19 y busca diferentes medidas de protección.

El tema es muy alegre y pegajoso, sin embargo, el mensaje que quiere dejar la intérprete es muy importante y pide que se haga uso de la mascarilla como medida para la prevención frente a esta letal enfermedad.

“Una amiga mía infectóloga me pidió que le ayudara a propagar este mensaje de que cada uno de nosotros, cuando estemos con otras personas, usemos protección en nuestras caras para todo lo que tengamos dentro no salga para afuera. Esta bata de laboratorio porque yo soy la doctora de mentira. Gracias a todas las familias que están arriesgando su vida por nosotros”, explica Estefan al final del video.

En la leyenda que acompaña la publicación Gloria Estefan escribió: “Quería contribuir algo que inyectara un poco de humor a una situación muy seria que es como he logrado rebasar los retos más grandes de mi vida. Ojalá que logre hacerlos sonreír mientras comparto un mensaje muy importante. Manténganse saludables, mi gente! Y para aquellos sufriendo con esta horrible plaga o aquellos que han perdido seres queridos quiero que sepan que están en mis pensamientos y oraciones constantemente! FUERZA Y PACIENCIA! LOS QUIERO MUCHO!”

