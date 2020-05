Como miles de personas en todo el mundo, Brian Lee Hitchens pensó que el coronavirus era una exageración del gobierno de Estados Unidos para crear el pánico entre la población. El conductor de taxi de la ciudad de Florida, no hizo caso a las recomendaciones y fue contagiado por el covid-19, luego infectó a su esposa, que ahora está hospitalizada.

Brian Lee Hitchens usaba su cuenta de Facebook para minimizar la gravedad del coronavirus, hasta que empezó a sentir los síntomas, tras no respetar ningún tipo de medida sanitaria: “Me siento honrado por lo que nuestro Gobierno dice que hace durante esta epidemia, pero no tengo miedo, porque sé que mi Dios es mayor que este virus”, era uno de sus mensajes recurrentes.

Cuando ya estuvo hospitalizado, se dio cuenta de la gravedad del asunto: “Este coronavirus afecta a las personas de manera diferente. Mi esposa ha estado enferma varias veces y siempre luchó para mejorar, pero ahora, después de tres semanas, he aceptado que mi esposa puede fallecer”.

Brian Lee tiene una situación más estable que su esposa, y ahora alerta a las personas que cumplan con las medidas sanitarias recomendadas. “Mirando hacia atrás, debí haber usado un tapabocas al principio, pero no lo hice y tal vez estoy pagando el precio ahora. Sé que sí fui yo quien se lo dio a mi esposa, sé que ella me perdona y sé que Dios me perdona”.

Estados Unidos es el país que más contagiados y fallecidos por coronavirus tiene en todo el mundo. Supera el millón de casos positivos y ya suman más de 90 mil fallecidos. New York es una de las ciudades más afectadas.

Un estudio de la Casa Blanca indicó que se espera el fallecimiento de aproximadamente 100 mil personas. El presidente Donald Trump aseguro que esta situación del país es más grave que los ataques terroristas del 11 de septiembre.

VIDEO RECOMENDADO:

Así fue el gol de Kai Havertz por la fecha 26 de la Bundesliga. (18/05/2020)