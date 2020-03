Mathías Brivio mostró todo su apoyo al presidente Martín Vizcarra quien anunció la noche del último domingo la emisión de un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional en el Perú por 15 días calendario para evitar más contagios de coronavirus (COVID-19), enfermedad que viene propagándose rápidamente por el mundo.

Esta disposición implica el aislamiento social obligatorio de la población puesto que restringe el derecho constitucional de libre tránsito; además implica el cierre de los negocios, a excepción de farmacias, bancos y establecimientos comerciales de productos de primera necesidad, medidas que deberán ser cumplidas por todos.

La decisión provocó que los detractores del mandatario peruano lo critiquen pues la norma que también señala la suspensión del transporte internacional de pasajeros por vía aérea, marítima y terrestre durante ese lapso de tiempo, además del cierre total de las fronteras, drásticas disposiciones que no han sido del agrado de algunos.

Es por ello, que el conductor de “La Máscara” decidió dejar en claro que él sí está de acuerdo con la decisión del Jefe de Estado y lo evidenció a través de un contundente mensaje que compartió a través de su cuenta en Instagram, en el que arremetió contra todos aquellos que cuestionan todas la decisiones del gobierno.

“Dejen de juzgar al presidente por la ******. Que si hace por qué hace y si no hace por qué no hace. C****** que esto no es fácil y veo a tantos genios que en su p*** vida no le han ganado ni empatado a nadie diciendo qué debe hacer el presidente. No j**** pues y empujemos el carro hacia el mismo lado”, manifestó.

Mathías Brivio arremete contra detractores de Martín Vizcarra. (Foto: Instagram)

Este lunes, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú y con esto se elevó a 86 el número de personas afectadas por esta enfermedad. La mayoría de pacientes está bajo aislamiento domiciliario y uno se encuentra internado en el hospital Rebagliati. Según el último reporte, se han procesado 2315 muestras para descartar posibles contagiados.

