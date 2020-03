La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, indicó que el primer paciente diagnosticado con coronavirus en Perú se encuentra actualmente con aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable.

Durante una conferencia de prensa, indicó que cuando el paciente, un hombre de 25 años, comenzó a presentar los síntomas, fue trasladado a una clínica, la cual informó luego al Ministerio de Salud (Minsa).

Detalló que el 5 de marzo, el Minsa activó el protocolo para casos sospechosos y un equipo especializado se trasladó al domicilio del ciudadano para examinarlo y tomarle las muestras correspondientes, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud.

“El resultado salió en 6 horas, se informó como positivo. Actualmente el paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable”, indicó.

Enfatizó que el Centro Nacional de Epidemiologia y Control de Enfermedades del Minsa tendrá a su cargo la vigilancia del ciudadano, así como de sus familiares y contactos en el trabajo.

“El Minsa brindará el apoyo y soporte durante todo el tratamiento, los familiares están siendo evaluados constantemente y también nos pondremos en contacto con la empresa en donde labora para evaluar a sus posibles contactos”, enfatizó.

“Tenemos que ubicar a todos los contactos, estamos en proceso de ello. Para que sean evaluados y se haga el tratamiento correspondiente”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la calma y enfatizó que no es necesario el uso de mascarillas. “Estas son para personal que atiende a un paciente infectado y para que un paciente no contamine a otro. No es para que los ciudadanos usen mascarillas porque eso no les protegerá de la infección”, agregó.

