“Le dieron sólo una mascarilla”, señala su hermano, mientras es inevitable que las lagrimas caigan de su rostro. La muerte de Gino Fasoli, médico de 73 años, ha causado mucha tristeza y a la vez indignación en el mundo entero, por la forma en la que dieron los hechos y porque encontró la muerte sirviendo a su profesión y sobre todo a su país durante esta pandemia del coronavrus COVID-19.

Hace unas semanas Gino se encontraba en su hogar, siendo testigo de la crisis sanitaria que empezaba a brotar en Italia. Fue entonces que recibió una llamada que marcaría su destino.

"Gino, ¿puedes ayudarnos? Las cirugías no están vigiladas porque muchos de nosotros fuimos al hospital para ayudar a nuestros colegas en el frente o porque muchos enfermaron. Pero los pacientes necesitan que alguien los escuche. ¿Puedes hacerlo?, fue el pedido de un excolega del doctor en retiro.

No lo pensó dos veces. A pesar de no ejercer hace muchos años la profesión, sentía que era su deber y aceptó de inmediato. Sin embargo, aquella decisión le costaría la vida. El 14 de marzo, Gino Fasoli dejó este mundo infectado por el coronavrus COVID-19.

“El día 6 me dijo que no estaba demasiado bien, pero nada grave, sólo dolor de cabeza y fiebre”, contó su hermano Giuseppea Corriere della Sera.

El ex suboficial del Ejército no imaginó que esa sería la última vez que escucharía claramente la voz de su consanguíneo.

“Lo llamé el 10 para preguntarle cómo estaba y él, en voz baja, me respondió que no podía ni hablar”. Y colgó. Desde entonces nunca pude escucharlo más. Sus amigos le trasladaron al hospital. Después de que diera positivo por el hisopo, lo intubaron. Y a las 08.00 horas en punto el 14 me llamaron desde el hospital para decirme que estaba muerto", fue así como contó el desenlace final de la vida de su hermano mayor.

Sin embargo, este no ha sido el único caso de un doctor que haya perdido la vida a causa del coronavrus COVID-19. Ya son más de 20 casos en Italia, en donde profesionales de la salud han fallecido en medio de sus labores infectados por este virus mortal.

