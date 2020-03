El reconocido relator y conductor argentino, Sebastián Vignolo, inició su clásico editorial en la apertura de su programa 90 minutos de fútbol, de una manera distinta. Esta vez mandó un mensaje para unir a todos los argentinos y poder combatir, a través del respeto y protocolo, el Coronavirus.

“Yo soy un ciudadano normal que se preocupa, que se asusta, pero que también confía en que no es el fin del mundo, que se lo puede atacar, que hay manera, formas para salir, y que se toman medidas de prevención”, fueron las primeras palabras de Vignolo.

Después sugirió respetar las indicaciones de los médicos: “Yo en esta realmente no soy ni rebelde ni nada. Soy un tipo como usted que está mirándonos. Y que no acostumbra mirarnos. O como muchos chicos que nos miran como están de vacaciones. Hoy no está el Cai Aimar y Oscar Ruggeri. No nos vamos a dar un apretón de manos y no vamos a estar compartiendo un mate”, continuó.

En transcurso de su discurso asimiló la unión de los argentinos cuando están disputando un Mundial de fútbol con el mal del Coronavirus: “Encuentro ese momento y lo traigo a este programa deportivo. Creo que tenemos que hacer de cuenta que estamos jugando un Mundial contra un rival al que se le puede ganar. Pero para ganarle hay que ser unidos, conscientes, respetuosos, cuidadosos, hermanos. Cuidarse uno, cuidar al de al lado, cuidar al de enfrente”.

“Le pido que demos de cuenta que estamos jugando el Mundial. Pero bien juntos. Bien argentinos. Cuidando a los chicos, pero sobre todo a los viejos, a los que armaron este país. Me pone la piel de gallina. Cuidando a los que nos enseñaron a cuidarnos a criar a nuestros abuelos”, finalizó, el narrador oficial de la TV Pública Argentina.