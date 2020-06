En medio de la pandemia por el coronavirus, una mujer en California no tuvo mejor idea que quitarse la mascarilla para toserle en la cara a un bebé porque su madre estaba hablando español en una heladeria en California.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y se ve cuando la mujer californiana empezó a agredir verbalmente a la mamá del bebé por hablar en español. Sin duda alguna, el hecho racista llevó a que la mujer se quite la mascarilla y le tosa en la cara al menor.

“Ella tosió en la cara de mi niño. Lo asustó. Yo y mi abuela estábamos esperando y la señora me empezó a molestar. Me empezó a decir de mi distancia, que yo estaba muy cerca de ella...Me dijo que yo no le entendía lo que estaba diciendo como si no hablara inglés, por eso yo creo que esta señora es racista”, contó la mujer en el programa ‘Al Rojo Vivo'.

El nombre de la mujer agredida es Mirella Mora y denunció que una mujer de 60 años aproximadamente. Sin embargo, la Policía de California ha catalogado el hecho como un asalto y está en busca de testigos.

Cabe mencionar que si la mujer que tocio en la cara del bebé tiene COVID 19, la mujer deberá ser investigada por intento de asesinato ya que es un delito federal por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

