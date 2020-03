Los especialistas de la salud están expuestos a ser contagiados con coronavirus y día a día se ponen en riesgo para salvar la vida de sus pacientes. En Estados Unidos y Europa estos casos son comunes, pero se conoció uno en Ecuador.

El urólogo Jefrey Valle, doctor en la provincia de Manabí, dio positivo al COVID-19 y decidió enviarle un emotivo mensaje a su familia para informarles que estará internado en el Hospital del IESS de Manta, donde será monitoreado tras seguir un tratamiento que podría traer efectos adversos.

“He estado con un tratamiento de hidroxicloroquina y azitromicina, que son medicaciones que presentan un grado de toxicidad sobre todo a nivel cardíaco”, dijo el médico.

“Por favor, les pido que se cuiden mucho, oren por toda la familia, solo me queda decirles a todos gracias, los quiero muchísimo, siempre han sido muy buenos conmigo", expresa en el video, en el que también pide calma para hacer frente a la situación.

“Quiero que todos estén tranquilos, que me brinden la tranquilidad necesaria. Solo me queda decirles a ustedes, familia y amigos, que los quiero mucho, que oren mucho, recen el rosario de fe y devoción, como lo he venido haciendo. Los quiero mucho. Pronto saldremos de esto, pronto estaré en casa”, indica.