Juan Gabriel Arias, el sacerdote más conocido como el “cura de Racing”, escribió un fuerte mensaje en Twitter sobre el primer caso de coronavirus en Mozambique, donde vive hace varios años.

“Apareció el primer caso (de coronavirus) en Mozambique. Un mozambiqueño que vino de Inglaterra. Espero que lo puedan contener. Difícil. Si se propaga, va a ser un desastre. Vamos a morir muchos. El sistema de salud no está preparado. Antes del virus, ya está desbordado, y con atención precaria”, publicó en su cuenta.

Apareció el primer caso en Mozambique.

Un mozambiqueño que vino de Inglaterra.

Espero que lo puedan contener. Dificil.

Si se propaga, va a ser un desatre. Vamos a morir muchos.

El sistema de salud no está preparado.

Antes del virus, ya está desbordado, y con atención precaria. — Juan Gabriel Arias (@P_JuanGabriel) March 22, 2020

"El sacerdote luego explicó la situación: “Antes de que apareciera este primer caso, el presidente (Filipe Nyussi) dictó la cuarentena preventiva para que comience fuerte este lunes. No hay clases ni actividades en las iglesias por decisión de los obispos. Todo esto será por un mes, bajo las recomendaciones de que la ente se quede en su casa y no ande por la calle. Pero apareció esta persona infectada. Como los síntomas no eran fuertes, lo aislaron en su casa. Tiene 75 años”, dijo al diario Olé.

“El sistema de salud no está preparado para una propagación. El puesto de salud que tenemos en Mangundze, que atiende un montón de gente, no hay tubos de oxígeno siquiera. Y ni hablar de salas de terapia intensiva… Es un centro de salud chico”, comentó.

Juan Gabriel Arias vive desde hace 10 años en Mozambique y es el encargado de la parroquia San Benedito, en Mangundze, ubicado en una zona rural de Mozambique.