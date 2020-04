Ichiro Matsui, alcalde de Osaka, una las ciudades con más población de Japón fue duramente criticado luego de asegurar que los varones usualmente deberían ir de compras al supermercado debido a que tardan menos que las mujeres en plena pandemia del Coronavirus. De acuerdo la agencia de noticias, Kyodo, Matsui indicó que las damas “se toman más tiempos al momento de mirar los productos, dudan entre una y o cosas antes del sí”.

“Los hombres se centran en los artículos que les han pedido comprar y los que ellos quieren, por lo que creo que sería bueno que ellos hiciesen las compras, para evitar más contactos con el resto de personas”, manifestó el alcalde. Esto generó las reacciones en redes sociales, muchas de estas en contra de Matsui por considerar que sus opiniones “están repletos de prejuicios contra las mujeres”.

El debate en digital brotó de inmediato pues varias personas estaban de acuerdo mientras que otras no. “Las mujeres mayores, en particular, siempre están de charla, sin prestar atención a las compras”, agregó el burgomaestre.

El estado japonés recomendó que las compras en supermercado se tienen que hacer con poca frecuencia para evitar aglomeraciones así como también evitar el contacto cercado y respetar el distanciamiento obligatorio.

Japón​ registró alrededor de 14 mil contagios y más de 383 víctimas fatales por coronavirus. El país del sol naciente finalizará su cuarentena el 6 de mayo, pero la posibilidad del extensión se regirá a la evolución de casos diarios.

