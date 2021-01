El contralor general de la República, Nelson Shack, advirtió un posible mercado negro de vacunas contra el COVID-19 durante la etapa de inmunización masiva. Expresó su preocupación por eventuales malos manejos durante el traslado de las dosis a regiones del territorio nacional en medio de la segunda ola por coronavirus.

“La verdad, no quiero, que de acá a un tiempo empecemos a ver que hay hasta mercados negros de la vacuna o que terminó una persona que no había sido priorizada en esta primera fase, termina siendo vacunada. Esto se ha visto en otros países que ya han obtenido la vacuna”, señaló en conferencia de prensa.

En esa línea, Shack adelantó acciones de control como el despliegue de más de 300 auditores como parte de la estrategia operacional que ejecutarán como órgano de control. Refirió que el tema de vacunación en el Perú no ha sido un problema, por lo que suponen que no se reportarán incidentes durante la primera fase de la inmunización contra el coronavirus, que en un primer momento estará dirigido a médicos, personal policial y militares, quienes están más expuestos a contagiarse de la enfermedad.

“Lo que hoy nos tiene más preocupados y ocupados en realidad es en el tema del proceso de vacunación. Las vacunas tienen que ser legales, seguras y oportunas por eso diseñamos una estrategia de control gubernamental. Vamos a movilizar más de 300 auditores a nivel nacional dedicados a ver el tema de la vacuna, desde que termine el proceso de importación”, precisó.

“Este millón de vacunas va a permitir vacunar a medio millón de personas porque son dos dosis. No vemos mayor riesgo sustancial en la aplicación del primer millón de vacunas, pero, sí, tenemos preocupación respecto a cómo va a hacer la operación de las vacunas no en Lima sino en las regiones porque se van a distribuir a 44 puntos del país”, agregó Shack.

El Contralor mencionó que una vez iniciada la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 el personal de salud debe tener en consideración que deben cumplir con los protocolos como reportar (con pruebas) el manejo de todas las dosis que fueron usadas para la inmunización.

“Por ejemplo, te llegaron 100 vacunas, vacunaste a 90 y los otros 10 [dosis] se han caído. Si dicen que se ha roto me tienen me tienen que enseñar el frasquito roto. Si no hay los adecuados protocolos la posibilidad de que se generen mercados negros es muy grande. Ya saben lo que ha pasado cuando se han comprado los EPP o casos de malos funcionarios coludidos con malos empresarios que terminan generando mercados alternativos”, explicó.

“La vacunación en el Perú nunca ha sido un problema, e imaginamos que ocurrirá en la primera fase, pero cuando empiece la vacunación a gran escala hay que tomar las medidas respectivas”, sentenció.