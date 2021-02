El contexto de la pandemia del coronavirus ha afectado a las personas en muchos aspectos. Incluso, a las madres que se encuentran en periodo de lactancia y deben alimentar a sus hijos, y se encuentran infectadas con el virus. Hace una semanas, una seguidora de la página de Facebook Mily Mama, empresa estadounidense dedicada a potenciar la leche materna, dió a conocer caso, donde se pudo observar el cambio de coloración en la bebida, y por ende de sustancias.

“Mi bebé se enfermó unos 2 días antes que yo. Decidimos no hacerle la prueba y simplemente tratarla como si tuviera Covid (según la recomendación de su pediatra y bajo su cuidado), ya que yo di positivo. Me extraje leche materna y solo me saqué leche de vez en cuando para tener una reserva, pero cuando me enfermé, mi bebé no estaba obteniendo lo suficiente, así que tuve que extraer más leche para aumentar mi suministro. Aproximadamente 4 días después de dar positivo, noté la leche verdosa / amarilla. Se oscureció mucho después de congelarse. Desde entonces, mi leche todavía tiene un tinte verde (alrededor de una semana y media) pero no tan oscuro como el de la foto”, explicó la madre, Anna Priscilla Cortez, al difundir la imagen.

Tras ello, diferentes mamás compartieron sus propias historias, afirmando que a ellas también les había cambiado el color de su leche mientras tuvieron coronavirus e incluso después de vacunarse contra la enfermedad.

“¡La mía también lucía distinta! Mi bebita de tres meses y yo tuvimos covid… el cuerpo de la mujer es realmente impresionante”; “¡Realmente de otro planeta! Nuestros cuerpos son asombrosos. Nosotras dimos positivo y le di lactancia materna durante todo el período, realmente increíble” y “¡A mi leche le pasó lo mismo! Tenía un color verde-neón y brillante”, fueron otros de los comentarios.

Cambio de coloración en leche de madre con covid-19.