Matías Siandro, panadero de vocación, realizó un acto solidario luego de recibir la bonificación de 3 mil pesos argentinos (46 dólares) por integrar el grupo exento del aislamiento social preventivo y obligatorio, en medio de la pandemia del Coronavirus.

Coronavirus | Ciudadano argentino utilizó su bono de subsidio para comprar alimentos y compartir con los más necesitados

“Yo tengo laburo, techo y comida, pero hay muchas personas que se ganan el mango en el día y por esto de la cuarentena no pueden salir a trabajar. Ellos son quienes la están pasando realmente mal. ¿Cómo no ayudarlos?”, comentó al portal Infobae.

Asimismo, relató cómo se le ocurrió esta mágnifica idea: “Cuando salí del súper con el bono que me dio mi encargado con el recibo de sueldo, en el trayecto a mi casa me puse a pensar en qué hacer con él. Yo vivo solo, pero al lado de la casa de mi papá y mi hermano, por lo que es como si me hubiera cambiado de pieza”.

Continuó: “Le pedí opinión a mi papá porque si bien a nosotros no nos sobra la plata, tenemos un techo, comida y trabajo; y hay un montón de gente que económicamente está muy afectada, al extremo de no tener para comer. Así fue como decidí cambiar ese bono por mercadería y donarla a quienes la están pasando mal”.

Luego de plantear su idea, la publicó en un grupo de Facebook donde sus vecinos de Alta Gracia (Córdoba) publican novedades de la cuarentena. Este post fue del agrado de todos, y tenía un simple mensaje: “Si alguien está en esa situación o conoce personas que lo estén,contáctame por mensaje privado”. Las reacciones fueron positivas. Una de las vecinas agradeció este gesto: “Fue una gran ayuda. No nos conocíamos, pero nos hicimos muy compinches porque ella además de llevar ropa puso de su bolsillo para poder comprar un poco más de alimentos”.

Conjuntamente, obsequió una bolsa de balanceado de 15 kilos para los perros callejeros de un albergue de su zona. El joven panadero recaudó más de 13 bolsones de comida y lo repartió en 2 días e hizo amigos por montones. Este accionar fraternal expone que en tiempo difíciles siempre las personas sacan su lado más humano y aportan con su amor al prójimo.

