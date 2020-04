El 10 de diciembre del 2019 la vida de Wei Guixian cambió para siempre. Lo que aparentemente empezaron siendo los síntomas de una gripe común y corriente, terminó siendo algo mucho peor, fue la primera persona infectada de coronavirus en el mundo. Una pandemia que ya ha cobrado miles de victimas a nivel global.

“Cada invierno, siempre me enfermo de gripe. Así que pensé que era una gripe”, le dijo Wei al medio chino The Paper, rompiendo así su silencio.

Esta mujer de 57 años, que se dedicaba a la venta de camarones en el mundo en el mercado de Wuhan, reveló que los síntomas le eran muy familiares y que no le prestó mucha importancia. “Me sentía un poco cansada, pero no tanto como en años anteriores”.

Esperó que pasaran 24 horas para ver si el malestar se apaciguaba pero esto no fue así. Decidió ir a una clínica local para que le apliquen una inyección. Sin embargo, no mejoró y su estado fue cada vez empeorando. Pese a esto no podía dejar de ir a trabajar y en el transcurso de los días acudió a su puesto de camarones.

De inmediato quiso buscar una segunda opinión y fue al hospital de Wuhan. "El médico del hospital The Eleventh no pudo descifrar qué me pasaba y me dio pastillas”, manifestó Wei. El siguiente paso fue acudir al Hospital Wuhan Unión, uno de los más importantes de dicha localidad y grande fue su sorpresa.

El doctor que la examinó le comentó que tenía una enfermedad muy rara y que estaba avanzando en su organismo a pasos acelerados. La mujer permaneció hospitalizada y conforme pasaban los días se fue enterando que otras personas iban llegando al hospital con los mismos síntomas que ella. Todas habían estado los últimos días en el mismo mercado donde trabajaba Wei. Fueron en primera instancia 27 los casos positivos de COVID-19 que reconocieron las autoridades sanitarias de Wuhan.

Finalmente, Wei Guixian logró recuperarse del coronavirus y ya se encuentra en casa juntos a sus familiares. Por ahora sin empleo, porque el mercado fue clausurado y no se sabe si volverá a abrir sus puertas.

