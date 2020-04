Coronavirus

En las últimas horas se viralizó un video donde muestra cómo una mujer con un color de piel distinta a la oriental se le niega el pase a un centro comercial. La dama, que sospechó un acto de xenofobia por los encargados de seguridad al ver cómo otras personas entraban al ‘shopping’, preguntó el por qué de su veto a las instalaciones. Los efectivos con termómetro digital en mano negaron su paso.

Al notar el andar de una señora sin obstáculo, la afectada le pidió que le ayude. Ésta se solidarizó con ella y buscó, amablemente, explicaciones. Uno de los de seguridad solo atinó en señalar a la mujer (damnificada) con un gesto de negación.

#18Abri @PRANGELMARMOL: Video muestra cuando a una mujer de color le prohíben la entrada a un Centro Comercial en el régimen genocida de China🇨🇳, por los esbirros de Xi Jinping, alegando q esa etnia (raza negra) es la causal del #Covid_19 pic.twitter.com/kUm5M1rb75 — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) April 18, 2020

Este no es el primer caso, un joven estudiante de nombre Thiam, descendiente africano, habló y confirmó con a la agencia de noticias AFP - que dio negativo en la prueba de hisopado-, la policía le obligó a hacer la cuarentena: "Todas las personas que he visto son africanos. Los chinos pueden moverse libremente. Pero cuando eres negro no puedes salir”, detalló.

Tras ello, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, reconoció estos “malentendidos”. “El gobierno chino trata a todos los extranjeros en China de la misma manera (...) y tiene una tolerancia cero ante las palabras y los actos discriminatorios”, aseguró en una rueda de prensa. También exhortó a las autoridades locales a “mejorar sus mecanismos y métodos de trabajo”.

