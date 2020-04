La actriz Itziar Ituño, que interpreta a “Lisboa” en la serie española producida por Netflix “La Casa de Papel”, envió a pobladores ariqueños en plena propagación del Coronavirus.

“Quería deciros que sigan su instinto, la lógica, el sentido común y se queden en casa. Protejan a su gente, hay veces que con esto de la pandemia pensamos que la ola no va a llegar a nuestra orilla, pero llega. Lo digo por experiencia propia. Yo he pasado la enfermedad, no es nada bonito, nada agradable”, manifestó Itziar.

Gerard de Saint-Pierre, chileno que reside en Madrid, se encargó gestión el saludo de la actriz española, quien tuvo que está en cuarentena obligatoria por haberse contagio con el virus.

