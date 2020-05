Jair Bolsonaro se burla del Coronavirus: Anuncia una ‘pichanga’ y asado para 30 personas en el Palacio da Alvorada

Brasil es el país más afectado de todo Sudamérica debido a la pandemia del Coronavirus, pero parece ser que para su presidente, Jair Bolsonaro, este es un asunto menor. Unas últimas declaraciones del mencionado han dado la vuelta al mundo y generan polémica.

Según reportan medios de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se acercó a la entrada del Palacio de Alvorada y realizó unos comentarios bastante polémicos: “Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer un asado el sábado aquí en casa. Charlaremos con algunos ministros, algunos empelados que están acá mi lado” y hasta afirmó que realizarán un partido.

Además, Jair Bolsonaro afirmó que hará una “vaca” (juntar dinero) para pagar la carne. Eso sí, las bebidas alcohólicas no estarán permitidas y comentó lo siguiente: “Habrá que poner 70 reales. No habrá bebidas alcohólicas , si no, la primera dama pondrá a todos a correr”, bromeó el presidente.

No quiere mostrar las pruebas de COVID-19

Ha existido una gran polémica en Brasil debido a que Jair Bolsonaro aún no muestra los resultados de sus pruebas de Covid-19. “Si perdemos en última instancia, yo los muestro sin ningún problema”, dijo Bolsonaro, según ha informado el periódico ‘Estadao’.

Coronavirus en Brasil

Brasil es el país más afectado en América Latina con el COVID-19. Tiene un total de 135 100 casos y 9146 fallecidos. Jair Bolsonaro, su presidente, ha recibido innumerables críticas debido a la forma en la que ha venido afrontando la crisis, pues no ha respectado el aislamiento social, no suele usar mascarillas y ha criticado en muchas ocasiones a gobernadores por las medidas implementadas para contrarrestar el avance.

VIDEOS RELACIONADOS

El desempleo en Estados Unidos sigue creciendo y alcanza a 20.5 millones de personas sin trabajo

Coronavirus en EE UU: desempleo sigue subiendo y podría acercarse al 20% en abril (08/05/20)