Bogotá con coronavirus en vivo [Minuto a minuto] | Hoy 5 de abril, El Bocón te cuenta todas las informaciones en COLOMBIA sobre el avance del COVID-19 en el país: casos confirmados, muertes y más datos brindados por el Ministerio de Salud (MinSalud).

El Ministerio de Salud de Colombia informó que hasta el 4 de abril tienen un total de 1.406 pacientes con COVID-19 y 32 muertes. La capital Bogotá es la que más casos de infectados reporta con 695.

Coronavirus en Bogotá, Colombia hoy en vivo:

Vecinos en Bogotá le suben el volumen al éxito de temporada: ‘Quédate en tu casa’ de la española Olaya Alcázar, tema que incentiva a guardar cuarentena durante la pandemia.

Vecinos en Bogotá le suben el volumen al éxito de temporada: 'Quédate en tu p*@# casa' de la española @olaya_alcazar, tema que incentiva a guardar cuarentena durante la pandemia.



La ventana la abre @diegochirivi

El Centro Democrático destinará 2 mil millones de pesos para la compra de más de 15 respiradores certificados y 50 mil mercados para ayudar a enfrentar la crisis.

El Centro Democrático destinará dos mil millones de pesos para la compra de más de quince respiradores certificados y cincuenta mil mercados para ayudar a enfrentar la crisis.

Colombia tiene 1.406 contagiados en 23 de los 32 departamentos del país. El número de muertos asciende a 32 y hasta el momento hay solo 85 personas recuperadas.

BUENOS DÍAS! Aquí empezamos la transmisión en vivo y en directo desde ! Aquí empezamos la transmisión en vivo y en directo desde COLOMBIA sobre todo lo relacionado al avance del coronavirus en todo el territorio nacional.

Contagiados por departamento

Bogotá: 695

Valle del Cauca: 179

Antioquia: 150

Atlántico: 47

Bolívar: 45

Cundinamarca: 47

Risaralda: 37

Huila: 34

Norte de Santander: 25

Quindío: 23

Cesar: 16

Caldas: 16

Tolima: 15

Meta: 13

Santander: 12

Magdalena: 12

Cauca: 12

Boyacá: 13

Nariño: 6

Córdoba: 3

Casanare: 2

San Andrés y Providencia: 2

Sucre: 1

La Guajira: 1

Coronavirus Bogotá, COLOMBIA | El pedido del Ministerio de Salud. No creas en todas las cadenas o información que llegue por WhatsApp. Verifica con las fuentes oficiales y ayuda a detener las falsas noticias.

No creas todo lo que se dice en redes sociales o te llega por cadenas de WhatsApp. Consulta siempre fuentes confiables para conocer información veraz, que nos ayude a todos a prevenir la COVID-19 #EvitaElCoronavirus

Coronavirus Bogotá, COLOMBIA | No existe evidencia científica ni casos confirmados de la enfermedad en animales domésticos | No creas #MitosDelCoronavirus como que tu mascota puede contagiarse con coronavirus (COVID-19). No existe evidencia científica ni casos confirmados de la enfermedad en gatos o perros, en ninguna parte del mundo. #EvitaElCoronavirus, informa el Ministerio de Salud.

¿Qué pasó en COLOMBIA el último viernes 03 de abril?

Casos confirmados: 1267

Muertos: 25

El Ministero de Salud confirmó en Colombia 1.267 casos por coronavirus. Ya hay 25 personas fallecidas y 55 recuperados. De los 32 departamentos que hay en Colombia, 23 tienen la presencia del Covid-19.

En el reporte de este viernes 3 de abril se confirmaron 106 casos nuevos y 6 fallecidos. Bogotá sigue siendo la más golpeada con 587 casos, seguida de Valle del Cauca con 166 y Antioquia con 146.

"Tenemos 1.267 casos confirmados, se están atendiendo en hospitales 103 personas, 54 en unidades de cuidados intensivos y 1.030 personas en sus casas con manifestaciones leves o moderadas del Covid-19”, afirmó el presidente Iván Duque.

La violencia intrafamiliar aumentó en un 79% en Colombia en este aislamiento obligatorio, lo que hizo que el Gobierno nacional fortaleciera la línea 155 para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Coronavirus Bogotá, Colombia: casos confirmados por Minsal

Bogotá: 587

Valle: 165

Antioquia: 146

Bolivar: 45

Atlántico: 47

Cundinamarca: 44

Risaralda: 37

Huila: 32

Norte de Santander: 25

Quindío: 23

Cesar: 16

Caldas: 16

Tolima: 15

Meta: 13

Santander: 12

Magdalena: 12

Cauca: 12

Boyacá: 6

Nariño: 6

Córdoba: 2

Casanare: 2

San Andrés y Providencia:2

Sucre: 1

La Guajira: 1

Palabras del Presidente Iván Duque, sobre la crisis del coronavirus que afecta a Colombia y el mundo

“Tenemos 1.267 casos confirmados, se están atendiendo en hospitales 103 personas, 54 en unidades de cuidados intensivos y 1.030 personas en sus casas con manifestaciones leves o moderadas del Covid-19”.

“Tenemos desafortunadamente 25 personas que han perdido su vida por cuenta de esta enfermedad, a esas familias, nuevamente mi sentimiento de acompañamiento y toda nuestra solidaridad”.

“Estuve visitando el Hospital Militar, tuve la oportunidad de saludar no solamente a la directora sino también a algunos de los miembros del personal logístico y del personal médico; allí también se están adecuando más de 140 camas adicionales para hacer un tratamiento integral”.

“En este momento vamos llegando a las 200.000 familias que están recibiendo la devolución del IVA; ya hemos entregado más del 70% de los giros del adulto mayor, hay familias que están esperando a recoger la próxima semana el anticipo y el giro extraordinario acumulados”.

“Estas acciones del gobierno son para proteger a las personas más vulnerables; son más de 10 millones de familias, cerca de 30 millones de colombianos que van a recibir ese gran apoyo, para que podamos transitar esta situación sin que haya hambre”

La Alcaldía de Bogotá informa que han podido ayudar a más de 80.000 familias vulnerables frente al Covid-19.

Podemos decir que gracias a las medidas de contingencia, hemos logrado que sean más los ciudadanos que apoyen el agro y las Plazas Distritales de Mercado a través del servicio a domicilio #DeLaPlazaATuCasa

