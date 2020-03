Si no fuera por el coronavirus, el Hincha Israelita estuviera alentando a la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias. Sin embargo, ahora pasa la cuarentena en su casa junto a su familia.

David Chauca, más conocido como el Hincha Israelita contó cómo vive los días de cuarentena con sus seres queridos. “Me han extrañado, como yo siempre paro en La Videna o trabajando. Ahora están contentos porque me tienen en casa. También es bueno estar con la familia”, contó a Depor.

Pudo ir a Paraguay

El Hincha Israelita aseguró que tenía todo listo para ir a Asunción a alentar a la selección peruana. “Ya estaba preparado, casi compro mi pasaje para Paraguay, pero mi amigo me llamó y me dijo ‘No compres David, van a cerrar todo’. Estoy extrañando el fútbol, pero hay que confiar que todo va a pasar”, contó.

Finalmente, el seguidor de la selección peruana mandó un mensaje a todos los ciudadanos. “Aprovecho para decirle a todos mis hermanos, amigos, la hinchada que hay que cuidar a las personas de edad, a los abuelos. Que no salgan a las calles, están saliendo, trabajando, eso es lo que a mí me indigna. Los hijos no somos responsables para con los padres”.