La noticia de la muerte de un perro de 17 años a causa de una infección de Coronvirus COVID-19, luego que su dueña, también infectada muriera ha causa miedo y ‘terror’ a la población mundial.

Ante ello, el programa Fox Sports Radio que conduce el periodista argentino Sebastián Vignolo decidió entrevistar al médico veterinario Juan Enrique Romero para resolver varias interrogantes de la población sudamericana.

De inmediato el Dr. Romero aseguró que 'El Coronavirus (COVID-19) no afecta ni a perros ni a gatos. O sea estos no te pueden contagiar. No puede afectar a estos animales"

Asimismo, recordó al perro que falleció días en China: “El perro falleció por una insuficiencia renal que padecía años atrás, pero ya se había infectado con el Coronavirus por convivir con su dueña”.

Del mismo modo, aseguró que el origen del Coronavirus viene de los murciélagos: “El murciélago tiene un Coronavirus propio,estos son como pelotas de tenis que dentro estas hay más pero diminutos. Estos mutan y están por lo aires”.

“Este virus se mudó a un animal llamado pangolín, una especie de armadillo. Y en China tienen la costumbre de cazarlos y comerlos. Los chinos comían este animal y se empezaron a enfermarse", añadió.

Finalmente, agregó: “El perro puede actuar como un intermediario de contagio, pero no como sujeto, El virus no le hace nada. Sería agente de contagio. Por eso hay que limpiarlos, con agua y jabón o toallitas para bebé, las patas y el hocico al entrar a la casa”.

