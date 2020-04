El coronavirus en el mundo ha generado una crisis profunda en todos los ámbitos del qué hacer cotidiano. El fútbol, como casi la totalidad de las actividades ha sido paralizado a causa de esta pandemia, la cual viene dejando más de un millón de muertos en todo el planeta.

En la siguiente nota, El Bocón conversó en exclusiva con el periodista argentino, Pablo Giralt, quien desde su cuarentena que acata por el COVID-19, analiza cómo vive un futbolero esta situación “inédita”. Además, el “líder” de Fútbol Total, programa de Directv Sports ha dejado un mensaje que llama a la reflexión a aquellos que aún no son conscientes de la batalla que afrontamos día a día contra este terrible virus.

1.- ¿Cómo se viven estos días de cuarentena por coronavirus, sin fútbol?

La verdad es que se hacen largos los días. Pero uno se va a acostumbrando y, si bien la cuarentena es difícil, uno aprovecha este tiempo para reencontrarse con la intimidad de la familia, los espacios de su casa y busca alternativas para estar todo el tiempo haciendo cosas. No solamente recreándose, sino también creando contenidos para redes y trabajando para la radio y el canal. Uno no para nunca, buscando la vuelta para seguir conectado, respetando lo que nos piden las autoridades y pensando en colaborar poniendo nuestro granito de arena para que la gente se pueda distender un poco.

2.- ¿Cómo hace un narrador que está acostumbrado a relatar partidos los fines de semana para estar sin fútbol por casi un mes?, ¿realizas alguna actividad en particular?

Si nos agarra abstinencia por relatar no nos queda otra que aguantar, porque no hay soluciones o ejercicios para hacer. Si no hay fútbol, no hay forma de relatar y hacer lo que nos apasiona.

Entendemos que es un momento único en la historia de la humanidad y no hay recetas. El que es joven podrá practicar pero, a los que tenemos más años recorridos, no nos queda otra que esperar.

3.- Explícanos un poco, esta nueva forma de producir el programa Fútbol Total “desde casa”

A mí siempre me gusta meterme en proyectos y desafíos nuevos. Venía hablando con el productor de Fútbol Total la posibilidad de hacer el programa desde casa. Buscamos la plataforma, la forma de transmitirlo y considero que el público tiene ganas de verlo porque está urgida de distraerse un poco, salir de lo habitual y estar en el mundo del fútbol.

Le buscamos la vuelta respetando las limitaciones que tenemos pero intentamos hacer un programa ameno, desde lo visual impactante y que sea un paliativo para estar distraídos durante una hora.

Tenía muchas ganas de hacerlo y, gracias a dios, la idea gustó. Después se aplicó el formato en el resto de la programación de DIRECTV Sports.

Con el paso de los años “Fútbol Total” nos ha caracterizado por ser innovadores y me encanta que muchos puedan replicar lo que hacemos.

En esta cuarentena no pasamos inadvertidos y el programa es muy digno para las circunstancias que estamos viviendo.

4.- ¿Hay alguna otra idea de hacer algún programa que se emita por redes sociales a partir de esta experiencia?

Las redes sociales son un espacio a explotar. Ahora, está quedando claro también, que cuando hay una sobreutilización de la red social la gente se cansa. Hay que darle cosas y contenidos que sean distintos.

Creo que las redes sociales son buenas, es otro medio de comunicación y cada uno tiene una penetración distinta. Pero también hay que tener en cuenta que no es tan fácil y sencillo satisfacer a todos. Esto es un detalle para tener en cuenta.

El ser humano moderno se cansa de todo muy rápido. Por ende, para que puedan proliferar hay que hacer contenidos que puedan perdurar en el tiempo. Generar contenidos obligatoriamente desgasta a quien los hace y a la gente que lo recibe. Hay que encontrarle la vuelta para que la gente se termine enganchando.

5.- ¿Qué mensaje crees que nos está dejando esta pandemia?

Nos está dejando un mensaje maravilloso detrás del dolor, la tristeza y la angustia porque una vida humana es irrecuperable y única teniendo en cuenta la cantidad de gente que está muriendo por la pandemia en todo el mundo. Más allá de eso, el mensaje es que uno con poco puede ser feliz: nos podemos quedar en casa, no hace falta comprarse ropa, cambiar el teléfono y un montón de cosas que uno hace todo el tiempo. Es cierto que es difícil de sostener en el tiempo, pero tambien es cierto que la pandemia te pone los pies sobre la tierra y te demuestra que las cosas más importantes pasan por el día a día: charlar con tus hijos, compartir una comida, etc.

El ser humano es capaz de adaptarse de lo máximo a lo mínimo en un segundo. El aprendizaje es darle valor a las cosas más simples de la vida, en especial nosotros, los que trabajamos mucho y creemos que todo pasa por allí. Lo más simple es lo más lindo que tiene la vida.

6.- ¿Habrá un antes y un después en el fútbol tras esta larga para por el coronavirus?

Sin dudas habrá un antes y un después y está bien que el fútbol se adapte a estos tiempos. Nos dimos cuenta que el fútbol es, como alguna vez se dijo, lo más importante de lo menos importante.

El fútbol no es tan prioritario. Lo dijo la FIFA y los presidentes de las federaciones. Las cosas más importantes de la vida pasan por la salud, la educación y creo que hay que hacer un análisis de eso.

También es cierto que el fútbol es un negocio que genera mucho dinero y ganancias y, como todo entretenimiento, tiene cifras que nos pueden parecer exorbitantes. Pero en definitiva el negocio se las devuelve. Hay que poner todo en su justa medida. Tampoco tener una mirada tan negativa. Simplemente decir que el fútbol ocupa un lugar muy importante dentro del entretenimiento, pero que va a tener que reformular su economía y calendario después de la pandemia.

7.- ¿Te llamó la atención que en Argentina demoren en la paralización de algunos partidos cuando en otros países ya habían anunciado la cuarentena?

Yo creo que en Argentina las autoridades reaccionaron rápido. El fútbol debió experimentarlo para poder reaccionar. River fue el club que se plantó ante esta situación. Pero no creo que sea el momento de echar culpas. Cada uno reaccionó como pudo y después todos comprendieron la magnitud de la situación y lo necesario de tomar recaudos inmediatos.

Me quedo y destaco eso. Para todos es un aprendizaje. Para los dirigentes políticos y deportivos que están viviendo una situación que nunca se vivió en toda la historia.

8.- ¿Te han parecido acertadas las medidas que han tomado los gobiernos en Sudamérica para poder combatir el coronavirus?

No puedo hablar de todos los países porque no conozco en profundidad cómo reaccionó cada uno y en qué momento. Creo que en alguno de ellos se reaccionó a tiempo respecto a lo que uno suponía. Pero tiene que ver con la estrategia implementada para poder sobreponerse a esta situación.

9.- ¿Qué mensaje le darías al futbolero que te sigue por las pantallas de DIRECTV en estos momentos difíciles por la pandemia que seguimos?

Tenemos que entender que vivimos un momento único. Debemos ser solidarios, responsables y entender que cuidarse uno mismo es cuidar a los demás. Es un momento para dejar los egoísmos de lado y entender que necesitamos estar todos unidos y encolumnados para que todo pase rápido y que esta batalla contra la pandemia deje la menor cantidad de muertes posibles.

La única forma de ayudar a todas las personas que se exponen por nosotros (responsables de la salud, personal que nos abastecen, los encargados de la seguridad, etc) es respetando lo que nos piden las autoridades.

