Mira aquí Coronavirus Argentina ; en vivo y en directo | Hoy 11 de agosto del 2020 te contamos cómo va el ascenso de casos confirmados por coronavirus en la tierra de Diego Armando Maradona, en donde hasta el momento se registran 7.369 casos de contagio por el COVID-19, mientras que los fallecidos llegan a la penosa cifra de 4.764. No te pierdas ningún detalle para hoy sobre lo que significa el avance de la pandemia en esta parte de la región de Sudamérica.

Mapa del coronavirus en Argentina:

Mira el minuto a minuto del Coronavirus en Argentina para hoy:

En la última jornada, Argentina se ha convertido en el país número 8 con más muertes en el mundo, llegando a tener más de 7 mil casos confirmados en un solo día. A continuación te detallamos región por región cómo se han venido dando las 131 muertes en el último día: 71 hombres, 49 residentes en la provincia de Buenos Aires; 13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Jujuy; 3 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; y 60 mujeres; 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 16 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; y 1 residentes en la provincia de Córdoba.

Alumnos regresan a clases en Argentina

En grupos reducidos, aulas reacondicionadas y con barbijo, cerca de 10.000 alumnos volvieron a clases este lunes en Argentina, en la provincia de San Juan, la primera que retoma actividades presenciales desde el 20 de marzo, cuando comenzó el confinamiento en el país.

En este primer regreso a clases se retomó la actividad en los últimos año de la escuela primaria y de la secundaria, respectivamente, en grupos de un máximo de 15 estudiantes.

Preguntas y respuestas sobre el coronavirus

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Por eso es importante mantener distanciamiento social y tomar las precauciones de contacto que se describen más abajo.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de coronavirus y cuándo he de buscar atención médica?

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por coronavirus?

Las personas con COVID-19 suelen tener síntomas similares a una gripe</STRONG>, como fiebre, cansancio y tos seca.

Algunas personas pueden presentar dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad en unos 7 días sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 cada 6 personas que desarrollan COVID-19 puede evolucionar a una enfermedad grave y tener dificultad para respirar, que puede requerir internación.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria o tienen las defensas debilitadas, presentan más riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica en forma inmediata.

