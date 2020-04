View this post on Instagram

Hola a todos! 👋🏼 Como están? Hace días les enseñé un pie de mango que hicimos en casa y les prometí que les pasaría la receta. Quedó tan delicioso que no podía no compartirles la receta completa. Grabamos un videito preparando el pie desde cero para que puedan prepararlo en casa y disfrutarlo con su familia o con quien estén pasando esta cuarentena.💜😔 Sé que son tiempos súper difíciles y la verdad que ayer he tenido un día un poco complicado. 😔(Ya les contaré más adelante) pero hay que mantener la calma y tener mucha Fe que todo va a pasar. Encomendarnos a Dios y tomar este tiempo para reflexionar, para agradecer y sobre todo para valorar. Espero que les guste. Con mucho cariño para ustedes. 💜