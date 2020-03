Belinda acaba de sorprender a todos sus seguidores pues a través de una serie de videos que compartió en sus Stories de Instagram y desde su cuarentena, criticó a todas aquellas personas que publican chistes, TikToks y rutinas de ejercicios en medio de la crisis mundial por la propagación del coronavirus.

Al borde del llanto, la artista mexicana abrió su corazón para mostrar su lado más sensible ante esta situación. “Hola a todos… Estoy aquí pensativa, reflexiva, triste, asustada. Espero que todos se encuentren bien, en sus casas, cuidando a sus seres queridos, a su familia, a sus abuelitos…”, inició en su mensaje.

“Nunca había estado tan preocupada en mi vida”, aseguró la cantante, quien está angustiada por su madre, pues reside en España -uno de los países más golpeados por la pandemia- y también dejó en evidencia su temor de lo que pudiera ocurrirle a su abuelita, quien tiene más de 80 años y padece de enfisema pulmonar.

Belinda de mostró incrédula de que haya gente que se dedique a publicar en redes sociales recetas de cocina o rutinas de ejercicios, así como memes y bromas. “No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de Tiktok o bromas del coronavirus”, dijo con evidente fastidio.

“No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo (…) No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... A mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento”, agregó.

La cantante también habló de la necesidad de "nutrirnos mentalmente, emocionalmente”. “Hay cosas que significan mucho más”, indicó e hizo un llamado a la reflexión para que la gente sea más responsable con las publicaciones que realizan en sus redes sociales.

“No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes, ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás”, manifestó y agregó que “en este momento sólo quiero que todos nos unamos de verdad con el corazón y que nos amemos y nos respetemos, que seamos más inteligentes”.

Belinda también cuestionó si el COVID-19 “será un virus creado” o si “será algo que simplemente pasó para que seamos más conscientes”. Asimismo, lanzó una advertencia sobre si en México ocurriera los mismo que pasa en Europa. “No tenemos ni la mitad de lo que tienen otros países, cómo vamos a ayudar a esas personas”, dijo.

Belinda insistió a la gente en que se quede en su casa, pero también dijo estar consciente de que hay “mucha gente que no tiene qué comer, tiene que mantener a su familia y que vive al día y si no trabajan no comen”, por lo que expresó su deseo de que el gobierno de su país ayude a esos millones de mexicanos que viven al día “para salir adelante juntos”.

Para terminar, Belinda les dijo a sus fanáticos que “es un ser humano igual que todos ustedes”. “Belinda siente, Belinda llora, Belinda sufre, la pasa muy mal”, indicó y para cerrar, les pidió a todos sus fans que no salgan de sus casas y que si deben hacerlo, empleen las medidas de protección necesarias.

“Usa tapabocas, ponte guantes... Hagan caso, quédense en sus casas por favor, pensemos y oremos por todas personas que están a punto de perder la vida... Ojalá que todos podamos salir adelante juntos”, finalizó.

