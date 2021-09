Los integrantes del Frente Justicia Perú y Unidas Todo lo Podemos anunciaron que realizarán este jueves 2 de setiembre un plantón en los exteriores del Congreso de la República contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tras la denuncia de la legisladora Patricia Chirinos por agresión.

La concentración se iniciará a las 3 p.m. y en ella participarán diversos colectivos. En redes sociales, las personas comparten los afiches de la convocatoria.

Los integrantes del Frente Justicia Perú anunciaron que realizarán este jueves 2 de setiembre un plantón. Foto: FJP

“Nos autoconvocamos en rechazo a la agresión cometida por el premier Guido Bellido hacia la Congresista Patty Chirinos. El delito de violación causa dolor en decenas de mujeres de diversas edades, en nuestro país Tres de cada 5 mujeres ha sufrido violencia sexual, hacer apología a la violación es delito”, publicó en Facebook Unidas Todo lo Podemos.

Los integrantes Unidas Todo lo Podemos realizarán un plantón este jueves 2 de setiembre. Foto: Facebook/Unidas Todo lo Podemos

Como se recuerda, la parlamentaria Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.