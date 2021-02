Según anunció el ministro Ricardo Cuenca, el próximo 30 de marzo se estaría anunciando las comunidades o distritos donde se reabrirán las escuelas para iniciar las clases presenciales a nivel nacional. No obstante, todo dependerá si la región se encuentra o no en un nivel extremo de riesgo de contagios de coronavirus. Asimismo, también aseguró que no se ha previsto iniciar las clases semipresenciales en ningún colegio de áreas urbanas.

En tanto, la viceministra Killa Miranda explicó que este año se continuará trabajando con la plataforma Aprendo en Casa que se ha diversificado en tres y de acuerdo a los objetivos de este año: Aprendo en casa recargado a través de la radio, televisión y la web; Aprendo en la escuela para las clases presenciales y semipresenciales; y Aprendo en comunidad con el apoyo y la participación de la población.

Cuándo podría iniciar el año escolar en el Perú

Las clases virtuales de colegios nacionales iniciarán el 15 de marzo hasta que se confirme el 30 qué instituciones están autorizadas para continuar con las enseñanzas de manera presencial. Todo dependerá de la región o distrito que pertenezca. De autorizarse, los alumnos volverían a las aulas el 15 de abril.

¿Los profesores serán vacunados en la fase 2?

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, adelantó este martes que los maestros de colegios del país forman parte de la fase 2 del proceso de vacunación contra el COVID-19. Actualmente, el país continúa en la primera etapa, que contempla la vacunación de personal de salud que está en la primera línea de atención de pacientes de esta enfermedad.

“Y estamos preparando para el momento cuando tengamos las otras dosis, la segunda fase que incluyen a 4 millones de adultos mayores, a los maestros y poblaciones indígenas y nativas de la selva que suman en total un poquito más de 5 millones para eso necesitamos 10 millones de dosis, y eso está programado que estaría llegando durante marzo y parte de abril [...] Ya la tercera [fase] incluye a peruanos mayores de 18 años”, aseguró Ugarte.





