En las últimas semanas, Congreso de la República había aprobado el proyecto que permite a los aportantes de las AFP ha retirar un total de 17 200 soles que equivalen a 4UIT de su fondo de pensiones en medio de la pandemia del COVID 19. Sin embargo, con todo lo ocurrido en los últimos días, los peruanos aún se preguntan si la aprobación del proyecto sigue en pie.

Retiro de AFP: ¿Cómo y cuándo retiro mi dinero del fondo de pensiones?

Las personas que tienen aportes en la AFP aún NO PUEDEN retirar hasta 4UIT ya que el proyecto no ha sido promulgado como ley, pues debido a la vacancia de Martín Vizcarra y demás desorden en el Gobierno, el Ejecutivo todavía no ha analizado el proyecto y tiene un plazo de hasta 15 días y este plazo vence el próximo viernes 27 de noviembre.

Cabe mencionar que si se aprueba el proyecto, este recién sería publicado como ley en el Diario El Peruano la primera semana de diciembre y recién ahí esperar el comunicado de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)

Retiro de AFP: ¿Cuándo se presentarían las solicitudes y cómo se entregaría el dinero?

Si todo marcha bien y finalmente el proyecto es aprobado por el Congreso de la República, las solicitudes a cada AFP se darían desde el 17 de diciembre.

Mientras que el desembolso del dinero todavía tendrá que esperar hasta Enero de 2021 y regirá la ley que dispone que las personas que retiren hasta 4300 soles reciban su dinero en un solo depósito, mientras los que superen dicha cantidad deberán ser en dos armadas.

