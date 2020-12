El retiro de los aportes a la ONP podría ser una realidad, luego que la presidenta del congreso de la República, Mirtha Vásquez convocara a sesión del pleno para debatir la insistencia de aprobación de la ley que plantea la devolución de los fondos al Decreto Ley 19990, administrado por la Oficina de Normalización Provisional (ONP).

A qué hora y cuándo inicia el debate sobre la devolución de aportes a la ONP

Según la cuenta oficial del Congreso, la Junta de Portavoces se reunirá este miércoles 2 de diciembre desde las 10 horas. Cabe resaltar que esta reunión del Pleno será virtual.

Agenda del Pleno para hoy 2 de diciembre

Qué dijo Francisco Sagasti sobre la posible aprobación de la ley

“Que quede perfectamente claro nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP no es viable, no es conveniente en este momento crítico”, dijo el mandatario.

“Yo creo también que algunos de los que proponen eso saben que no es posible, saben que están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero en realidad significa en la práctica dejar sin pensión a 600,000 mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión, lo saben se les ha explicado hasta la saciedad”, explicó.

Qué plantea el retiro de aportes de la ONP

La autógrafa de ley plantea autorizar el retiro de fondos de la ONP hasta 4,300 soles por única vez y de manera excepcional para los aportantes activos e inactivos al Sistema Nacional de Pensiones.

El 50 % de los aportes serán entregados en un plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la conformidad de la solicitud que otorga la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el saldo restante se entregará en el plazo máximo de 90 días calendario posterior al primer desembolso.

