Consejos gym: cinco tips para empezar a entrenar en un gimnasio a poco del verano | VIDEO

Solo quedan algunos meses para que en esta parte del continente arranque el verano y todos quieren lucir una gran figura para poder disfrutar del sol, las prendas cortas, playas y piscinas. Por eso, hay muchas personas que están buscando cambiar su figura y aquí te dejamos algunos consejos si quieres empezar con una vida 'fitness'.

Establece una meta

Ya sea para ganar masa muscular, bajar tu porcentaje de grasa corporal o por algún motivo de salud, siempre establece una meta. Esto permitirá que te motives día a día a no dejar el gimnasio, crossfit o cualquier tipo de entrenamiento que estés llevando y puedas estar satisfecho cuando consigas tus resultados.

Consulta con profesionales

Punto muy importante. Si no eres alguien capacitado, con conocimiento previo sobre rutinas para gimnasio o crossfit, siempre es importante que consultes con un profesional; muchas veces las personas omiten a los entrenadores y tratan de imitar rutinas en Internet. NO LO HAGAS, evita lesiones.

Alimentación balanceada

Si un cambio de verdad quieres conseguir, deberás cambiar tu alimentación. Recuerda que el ejercicio es solo un pequeño porcentaje para aquellos que buscan mejorar su físico, la alimentación es lo más importante. Deberás balancear muy bien tus comidas, con las cantidades necesarias de vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas que tu cuerpo necesite. Aquí también es importante recurrir a tu entrenador.

Entrenar con un amigo

No todas las personas disfrutan entrenando solas, hay quienes se divierten cuando tienen la compañía de alguien. Si tienes algún amigo o amiga que también entrene, pueden ir los dos juntos para ayudarse en las cargas y sentirse mucho más motivados a realizar un mejor entrenamiento.

Busca tu mejor versión sin mirar a otros

El último tip pero no el menos importante. JAMÁS MIRES EL CUERPO DE OTROS, puede ser un punto en contra. No todos tienen la misma genética, no todos van a un gimnasio o crossfit con el mismo objetivo, siempre busca la mejor versión de ti, busca superarte a ti mismo día a día sin mirar al resto.