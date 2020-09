En medio del debate. Este viernes 18 de septiembre, el Congreso de la República viene realizando el debato de moción de vacancia al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, por ello, los congresistas del parlamento llegaron desde muy temprano a la institución e iniciar con el debate. En horas de la tarde, el pronunciamiento de la congresista María Bartolo de UPP no tuvo mejor idea que citar a la cantante colombiana Shakira en pleno debate. “Cómo nos va a ver la historia señor presidente; dirán ‘esos 130 congresistas, esos shakiros no han escuchado, son ciegos, sordos y mudos, eso es lo que nos van a decir y no respetan que se digan la verdad’”, vociferaba la parlametaria. De inmediato, la intervención de Bartolo tuvo repercusión en todas las redes sociales.

Martín Vizcarra aseguró que seguirá trabajando hasta el final de su mandato.