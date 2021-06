El congresista, César Gonzáles arremetió contra el Presidente, Francisco Sagasti en la sesión virtual del pleno, asegurando que no representa “Ni a su propio perro”.

“La constitución si puede ser modificada, por este congreso o por el que venga, es totalmente legítimo. Y por supuesto, a Sagasti no lo puso el pueblo, que no se sienta Presidente legítimo, puede ser Presidente constitucional pero no es legítimo”, expresó el congresista.

Congresista @CesarGonzalesO1: "Francisco Sagasti (@FSagasti) no es presidente legítimo, no representa ni a él mismo y quizás ni a su propio perro" @RPPNoticias pic.twitter.com/56QAH9yIdM — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) June 10, 2021

“No representa de repente ni a él mismo y de repente ni a su propio perro, pero lamentablemente está ahí en Palacio de Gobierno”, finalizó Gonzáles.

Luego de las declaraciones del congresista, varios usuarios en Twitter mostraron su molestia e indignación por la forma en la que se expresó César Gonzáles.

