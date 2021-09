¿A lo Leyla Chihuán? María Agüero ha sorprendido a muchos luego de que asegurara que su sueldo de congresista (S/15 600 soles) no le alcanza para para costear sus gastos.

La tristemente Célebre Maria Aguero congresista de Lápiz por Arequipa dice que la plata que gana no le alcanza. Qué tal... 🐚🐚🐚 pic.twitter.com/d9mJy61Oq9 — Arequipa Al Día (@ArequipaAlDia) September 22, 2021

La integrante del Congreso de la República La legisladora María Agüero de la bancada de Perú Libre, por la región Arequipa, indicó que su sueldo de S/ 15.600 no es suficiente para costear sus labores en el Congreso de la República.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista). No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el compromiso que tenemos en nuestro despacho”, indicó en la radio Yaraví.

Luego de todas las declaraciones de Agüero, muchos usuarios compararon y recordaron el caso de Leyla Chihuán cuando dijo que no le alcanzaba su sueldo para el ritmo de vida que ella llevaba.

