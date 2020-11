Vocera alterna de Acción Popular, Yessy Fabián falló en vivo al querer reafirmar su compromiso contra la corrupción. “Seguiré trabajando a favor de la corrupción. No, no, no, ¿qué dije? En contra era”, manifestó la parlamentaria. “Contra la corrupción, perdón. ¿Qué he hablado? No, no, no, contra la corrupción, justamente porque tengo las manos limpias y tengo la frente en alto que tengo que trabajar”, manifestó tras legisladora tras el lapsus.

Congresista comete lapsus y dije que trabajará por la corrupción

