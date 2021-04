HBO Max es una plataforma de streaming de WarnerMedia que viene rompiendo récords televisivos gracias a sus increíbles series y películas, siendo la más vista Godzilla vs Kong. Sin embargo también tiene todas las temporadas de Friends, que dejaron Netflix, y otras sagas como El príncipe de Bel-Air o The Big Bang Theory. En la siguiente nota encontrarás como ver HBO desde España y América Latina, donde aún no ha sido estrenada la plataforma.

¿Cómo ver HBO Max desde España y América Latina?

Aún no se sabe cuándo llegará HBO Max en España y América Latina. Si no puedes esperar, puedes suscribirte al servicio que ya está disponible en Estados Unidos. Sin embargo, si vas a la web oficial te encontrarás con un mensaje que dice que no está disponible en tu región. Es por esto que deberás utilizar una red virtual privada, o VPN, para cambiar tu dirección IP y hacer como si estuvieras navegando desde norteamérica.

Necesitarás, pues, descargarte una VPN como NordVPN o ExpressVPN y elegir un servidor situado en ese país.

¿Cómo ver HBO?

Una vez realizado este proceso, deberás crearte una cuenta. Para ello deberás descargarte HBO Max en el dispositivo iOS o Android donde también tengas instalada la VPN.

Sigue los siguientes pasos:

1. Abre la app de tu VPN en tu dispositivo iOS o Android y conéctate a un servidor de Estados Unidos.

2. Utiliza el navegador para crea una nueva cuenta de ID de Apple o Google Play que esté asociada a Estados Unidos (no rellenes los campos del número de teléfono y el país).

3. Registra tu nueva cuenta en la tienda de apps de tu dispositivo (App Store o Play Store).

4. Ya deberías tener acceso a la tienda de apps estadounidense, así que descarga la app de HBO Max.

5. Ahora, crea una nueva cuenta utilizando tu correo electrónico y contraseña.

6. Utiliza PayPal como tu método de pago (puede ser la cuenta que utilizas en tu país).

7. Una vez tu cuenta haya sido verificada, ya podrás iniciar sesión desde cualquier dispositivo (donde estés conectado a un servidor de Estados Unidos con una VPN, claro).

Es importante tener en cuenta que si la compañía descubre este tipo de uso, podría decidir suspender la cuenta.