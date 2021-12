Un hombre fue hallado sin vida al interior de una habitación del segundo piso de un hostal ubicado en la cuadra 6 del jirón Santa Rosa, en el distrito de Comas, el último domingo.

De acuerdo a América Noticias, la víctima identificada como Roberto Alexander Salguero Santillana, de 49 años, ingresó al lugar el sábado. El hallazgo se dio cuando el encargado del hostal tocó la puerta de su habitación la tarde del domingo y al ver que no respondía, forzó la puerta. Al ingresar, lo encontró muerto sobre la cama.

“Dicen que estaba morado. El Policía dice que sus brazos estaban morados”, detalló Cinthya Salguero, hermana de la víctima.

Encuentran una persona muerta en hostal de Comas

El matinal precisó que Roberto Alexander no fue acuchillado ni recibió impactos de bala, por lo que la Policía aún investiga lo que causó su muerte. “Nada de disparos, nada. Solamente lo han encontrado ya fallecido a mi hermano”, señaló.

En otro momento, la hermana de la víctima comentó que no encontraron sus pertenencias en la habitación. “No le hemos encontrado sus pertenencias. Cuando mi mamá entró no ha habido nada. Después, al rato cuando ha querido salir le alcanzaron su mochila. Algo raro porque no estaba en la habitación donde él estaba”, indicó la hermana.

Tras la muerte de Roberto Alexander, su familia sospecha de una mujer que el padre de familia solía frecuentar. Ella habría sido vista ingresando con él al hostal. “Sale en el video, sale que ingresa. Vamos a esclarecer. Nosotros nos la hemos encontrado, pero ella lo negó. La chica del hostal la encaró, le dijo que si había venido”, precisó Cinthya Salguero.

Las cámaras de seguridad del hostal permitirán esclarecer si Roberto Alexander ingresó solo al establecimiento o acompañado. En tanto, la Policía investiga el caso.

